15:12 ()
Свернуть список

Без Месси, но с победой: «Интер Майами» обыграл «Монреаль» в матче МЛС

Дата публикации: 26-07-2026 09:39

 

«Интер Майами» продолжает уверенное выступление в регулярном чемпионате МЛС. В выездном матче против канадского «Клёб де Фут Монреаль» команда из Флориды добилась минимальной победы со счётом 1:0, продлив свою впечатляющую победную серию.

Единственный гол был забит в заключительной части встречи. На 81-й минуте главный арбитр назначил пенальти в ворота хозяев, и к мячу подошёл опытный уругвайский нападающий Луис Суарес. Форвард уверенно реализовал 11-метровый удар, принеся своей команде очередные три очка.

Лидер «Интер Майами» Лионель Месси в заявку на матч не попал. Аргентинец получил плановый отдых после завершения чемпионата мира 2026 года, где вместе со сборной Аргентины дошёл до финала.

Победа стала для клуба из Майами шестой подряд в рамках МЛС. Благодаря успешной серии команда продолжает борьбу за лидерство в Восточной конференции и с 37 очками после 17 матчей занимает второе место в таблице.

«Монреаль» не сумел развить удачную серию домашних выступлений и остался с 15 очками, располагаясь на 13-й позиции Восточной конференции. Поражение осложнило положение канадского клуба в борьбе за места в зоне плей-офф, тогда как «Интер Майами» продолжает подтверждать статус одного из главных претендентов на победу в регулярном чемпионате.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close