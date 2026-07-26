«Барселона» хочет удержать Феррана Торреса, несмотря на интерес «ПСЖ»

Дата публикации: 26-07-2026 19:07

«Барселона» намерена сохранить в составе нападающего Феррана Торреса и уже начала подготовку к переговорам о новом контракте. Как сообщает Marca, руководство каталонского клуба рассчитывает продлить соглашение с испанским форвардом задолго до истечения действующего договора, который рассчитан до лета 2027 года.

При этом финансовые возможности «сине-гранатовых» остаются ограниченными. Из-за жёстких требований к зарплатному фонду и необходимости соблюдать бюджет клуба новое соглашение вряд ли будет предусматривать существенное увеличение заработной платы игрока.

По данным источника, в «Барселоне» понимают, что не способны предложить Торресу такие же финансовые условия, какие готовы предоставить некоторые европейские клубы. В частности, серьёзный интерес к форварду сохраняет «ПСЖ», обладающий значительно большей свободой на трансферном рынке.

Несмотря на это, каталонцы хотят как можно скорее договориться с футболистом, чтобы избежать риска потерять его без компенсации в будущем. В клубе считают продление контракта стратегически важной задачей, поскольку Торрес остаётся одним из важных игроков атакующей линии.

В то же время внутри «Барселоны» существуют опасения относительно дальнейших планов самого нападающего. Постоянные сообщения о поиске нового центрального форварда и возможном усилении линии атаки породили слухи, что Ферран Торрес может задумываться о смене команды ради более стабильной роли в основном составе.

Переговоры между сторонами продолжаются, однако их итог во многом будет зависеть от того, удастся ли клубу найти компромисс между финансовыми ограничениями и желанием сохранить одного из своих ведущих игроков.