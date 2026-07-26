«Интер» не скрывает планов: чемпион Италии хочет подписать Ромеро

Дата публикации: 26-07-2026 19:15

Миланский «Интер» официально подтвердил интерес к центральному защитнику «Тоттенхэма» и сборной Аргентины Кристиану Ромеро. Чемпионы Италии уже работают над возможным трансфером и ведут переговоры как с английским клубом, так и с самим футболистом.

О намерении подписать аргентинца рассказал спортивный директор «нерадзурри» Пьеро Аузильо. По его словам, стороны находятся в контакте, однако подобные сделки требуют времени и не могут быть завершены в короткие сроки.

«Мы действительно работаем над возможностью подписания Ромеро. Ведём переговоры с игроком и "Тоттенхэмом". Такие трансферы требуют времени, но наш интерес абсолютно реален. Посмотрим, чем всё закончится», — заявил Аузильо в комментарии Sky Sport Italia.

Интерес «Интера» появился на фоне сообщений о том, что сам Ромеро рассматривает вариант ухода из лондонского клуба. По информации ряда СМИ, аргентинский защитник готов к новому этапу карьеры, а переезд в чемпионат Италии входит в число привлекательных для него вариантов.

Кроме миланского клуба, за развитием ситуации внимательно следит и «Барселона», которая также рассматривает возможность усиления центра обороны за счёт чемпиона мира в составе сборной Аргентины.

По имеющимся данным, «Тоттенхэм» оценивает трансфер Кристиана Ромеро примерно в 50 миллионов евро. Если клубам удастся договориться о финансовых условиях сделки, аргентинец может стать одним из самых громких приобретений «Интера» в текущее трансферное окно.