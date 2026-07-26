Пирло может не возглавить сборную Италии из-за контракта с букмекером

Дата публикации: 26-07-2026 19:23

Переговоры о назначении Андреа Пирло главным тренером сборной Италии столкнулись с неожиданным препятствием. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, главным вопросом стало не спортивное направление, а действующий коммерческий контракт легендарного футболиста с российской букмекерской компанией.

По информации источника, Пирло является глобальным послом букмекера, что вызывает серьёзные дискуссии внутри Италии. Действующее законодательство страны жёстко регулирует вопросы, связанные с рекламой азартных игр, поэтому сотрудничество с подобной компанией может стать препятствием для работы во главе национальной команды.

Сообщается, что до официального подписания контракта с Итальянской федерацией футбола Пирло, вероятнее всего, придётся прекратить сотрудничество с букмекерской компанией. Только после этого его кандидатура сможет быть окончательно утверждена.

Вопрос уже вышел за рамки футбольного сообщества. Несколько итальянских политиков публично выступили против назначения специалиста в нынешних обстоятельствах. Они считают, что будущий наставник национальной сборной должен соответствовать высоким общественным стандартам и отказаться от любых коммерческих связей, способных вызвать конфликт интересов.

Несмотря на появившиеся сообщения о том, что федерация уже достигла предварительной договорённости с Пирло после отказов Хосепа Гвардиолы и Карло Анчелотти, официального объявления о назначении пока не последовало. В Итальянской федерации футбола ситуацию не комментируют, поэтому вопрос о новом главном тренере остаётся открытым.

Андреа Пирло является одной из самых знаковых фигур в истории итальянского футбола. В составе национальной команды он стал чемпионом мира в 2006 году, а позже, уже начав тренерскую карьеру, привёл «Ювентус» к победам в Кубке Италии и Суперкубке страны. Теперь его возможное возвращение в сборную зависит не только от футбольных факторов, но и от решения вопросов, связанных с его коммерческой деятельностью.