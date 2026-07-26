«Манчестер Юнайтед» готов перехватить трансфер Лукуми у «Ювентуса»

Дата публикации: 26-07-2026 19:27

Центральный защитник «Болоньи» и сборной Колумбии Джон Лукуми оказался в центре внимания ведущих европейских клубов. Как сообщает Corriere dello Sport, сразу два гранда — «Манчестер Юнайтед» и туринский «Ювентус» — рассматривают возможность подписания опытного футболиста уже в текущее трансферное окно.

Наиболее активным пока остаётся «Ювентус», который уже предпринял попытку начать переговоры с итальянским клубом. По данным источника, туринцы предложили за 28-летнего защитника 18 миллионов евро, однако руководство «Болоньи» посчитало такую сумму недостаточной и ответило отказом.

Сложившейся ситуацией может воспользоваться «Манчестер Юнайтед». Английский клуб внимательно следит за развитием переговоров и, как утверждается, располагает возможностью сделать более привлекательное финансовое предложение. Точный размер потенциальной заявки пока не раскрывается.

Интерес к Лукуми во многом связан с его стабильными выступлениями как на клубном, так и на международном уровне. Летом 2026 года защитник представлял сборную Колумбии на чемпионате мира, где принял участие в пяти матчах, подтвердив свою репутацию одного из самых надёжных игроков обороны.

Минувший сезон также получился для колумбийца успешным. В составе «Болоньи» он провёл 43 матча во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей. Контракт футболиста с итальянским клубом действует до лета 2027 года, а его рыночная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 22 миллиона евро.

В ближайшие недели борьба за Лукуми может стать одной из самых интересных историй трансферного окна, особенно если «Манчестер Юнайтед» решит официально вступить в переговоры и превзойти предложение «Ювентуса».