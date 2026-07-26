Гюлер раскрыл, чем его удивил Жозе Моуринью после возвращения в «Реал»

Дата публикации: 26-07-2026 19:30

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер рассказал о своих первых впечатлениях от совместной работы с новым главным тренером команды Жозе Моуринью. После двух недель предсезонной подготовки турецкий футболист высоко оценил методы португальского специалиста и признался, что считает этот этап важным для своего развития.

По словам Гюлера, возможность тренироваться под руководством одного из самых титулованных наставников современного футбола стала для него ценным опытом. Полузащитник отметил, что Моуринью и его тренерский штаб уделяют большое внимание деталям, доступно объясняют игровые требования и поддерживают открытую атмосферу в коллективе.

«Для меня это прекрасная возможность работать с такой легендой, как Моуринью. Он и его штаб очень чётко всё объясняют. Кроме того, за пределами поля они остаются искренними и открытыми людьми. Сейчас главное — хорошо подготовиться физически, внимательно слушать требования тренера и выполнять их, чтобы добиться успеха на поле», — приводит слова Гюлера Sport.es.

Турецкий хавбек подчеркнул, что на нынешнем этапе подготовки команда сосредоточена прежде всего на наборе оптимальной физической формы, однако не менее важной задачей считает быстрое освоение игровых принципов, которые внедряет новый наставник.

Жозе Моуринью официально вернулся в мадридский клуб 11 июня, вновь возглавив «Реал» спустя более десяти лет после своего первого периода работы. Напомним, португалец руководил «сливочными» с 2010 по 2013 год и за это время привёл команду к победам в чемпионате Испании, Кубке страны и Суперкубке Испании. Теперь болельщики «Реала» рассчитывают, что опытный специалист сможет вернуть клуб на вершину европейского футбола.