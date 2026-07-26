«Ливерпуль» получил шанс подписать Баркола после отказа игрока от нового соглашения

Дата публикации: 26-07-2026 19:32

Будущее Брэдли Баркола в «ПСЖ» оказалось под большим вопросом. По информации журналиста Фабрицио Романо, французский вингер отказался продлевать действующий контракт с парижским клубом и готов рассмотреть вариант смены команды уже в нынешнее трансферное окно.

Сообщается, что руководство чемпионов Франции рассчитывало заранее договориться с одним из своих ключевых игроков о новом соглашении, однако переговоры не привели к желаемому результату. Сам футболист не стал принимать предложение клуба, оставив открытой возможность для летнего трансфера.

Главным претендентом на подписание 23-летнего нападающего считается английский «Ливерпуль». По данным источника, мерсисайдцы внимательно следят за развитием ситуации и готовы воспользоваться шансом, если «ПСЖ» согласится начать переговоры о продаже игрока.

Баркола выступает за парижский клуб с лета 2023 года и за это время успел стать одним из самых ярких футболистов атакующей линии. В минувшем сезоне француз провёл 49 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 13 забитых мячей и семь результативных передач, подтвердив статус одного из лидеров команды.

Несмотря на то что действующий контракт Баркола с «ПСЖ» рассчитан до лета 2028 года, отказ от нового соглашения может существенно повлиять на дальнейшее развитие событий. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость французского вингера составляет 90 миллионов евро, поэтому его возможный переход способен стать одной из самых громких сделок нынешнего трансферного окна.