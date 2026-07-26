«ПСЖ» готов расстаться с Баркола только за огромные деньги

Дата публикации: 26-07-2026 19:40

Руководство «ПСЖ» определилось с условиями возможной продажи одного из своих самых талантливых игроков. Как сообщает L'Équipe, парижский клуб готов рассмотреть трансфер Брэдли Баркола только в том случае, если потенциальный покупатель предложит не менее 120 миллионов евро.

Такую позицию французский чемпион занял после того, как 23-летний вингер отказался продлевать действующее соглашение с клубом. Несмотря на это, в Париже не намерены спешить с расставанием с футболистом и рассчитывают сохранить полный контроль над переговорами.

Главным претендентом на подписание Баркола в настоящее время считается «Ливерпуль». Английский клуб внимательно следит за ситуацией и сохраняет высокий интерес к французскому нападающему. Кроме того, в числе потенциальных покупателей остаётся и «Бавария», которая также рассматривает возможность усиления линии атаки.

По информации источника, руководство «ПСЖ» пока не планирует принимать окончательное решение по будущему футболиста. В клубе намерены сначала завершить другие кадровые вопросы текущего трансферного окна, а уже затем вернуться к обсуждению возможного ухода одного из лидеров команды.

Баркола защищает цвета парижан с лета 2023 года и за это время стал важной частью атакующей линии. В прошедшем сезоне француз провёл 49 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 13 голов и семь результативных передач.

Контракт вингера с «ПСЖ» действует до лета 2028 года, что позволяет клубу не торопиться с продажей. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Баркола оценивается в 90 миллионов евро, однако парижане рассчитывают получить значительно большую сумму, отражающую статус и потенциал одного из самых перспективных игроков французского футбола.