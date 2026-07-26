Стало известно, кто будет первым номером «Ливерпуля» в новом сезоне

Дата публикации: 26-07-2026 19:51

«Ливерпуль» окончательно определился с будущим своих голкиперов перед стартом нового сезона. По информации TeamTalk, английский клуб решил сохранить в составе опытного бразильца Алисона, тогда как Георгий Мамардашвили проведёт следующий сезон в аренде, чтобы получать стабильную игровую практику.

Таким образом, именно Алисон останется основным вратарём команды. Руководство мерсисайдцев считает, что 33-летний футболист по-прежнему способен обеспечивать высокий уровень надёжности и играть ключевую роль в борьбе за трофеи.

Ранее в СМИ сообщалось о серьёзном интересе к бразильскому голкиперу со стороны туринского «Ювентуса». Однако, как утверждает источник, владельцы «Ливерпуля» не захотели расставаться с одним из лидеров команды и приняли решение отклонить любые варианты его ухода в нынешнее трансферное окно.

На кадровое решение повлияли и изменения в составе клуба. После ухода нескольких опытных футболистов, включая Эндрю Робертсона и Мохамеда Салаха, руководство посчитало особенно важным сохранить одного из самых авторитетных игроков раздевалки, который на протяжении многих лет остаётся первым номером команды.

Что касается Георгия Мамардашвили, то для грузинского вратаря выбран иной путь развития. В клубе рассчитывают, что аренда позволит ему регулярно выходить на поле, набраться опыта и вернуться в «Ливерпуль» полностью готовым к борьбе за место в основном составе.

Ожидается, что вопрос с новым клубом для Мамардашвили будет решён до закрытия летнего трансферного окна, после чего «Ливерпуль» официально оформит его временный переход.