«Арсеналу» придётся изменить зарплатную политику ради Винисиуса

Дата публикации: 26-07-2026 19:57

Лондонский «Арсенал» сохраняет интерес к нападающему мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору, однако возможный трансфер может стать одним из самых дорогостоящих в истории клуба не только из-за суммы сделки, но и из-за финансовых требований самого футболиста.

Как сообщает The Times, руководство «канониров» внимательно следит за ситуацией вокруг нового контракта бразильца с «Реалом». Переговоры между сторонами проходят непросто, и именно это заставило английский клуб рассмотреть возможность приглашения одного из лучших вингеров мира.

Главным препятствием для потенциального перехода остаётся заработная плата игрока. Если Винисиус окажется в Лондоне, «Арсеналу» придётся сделать его самым высокооплачиваемым футболистом команды, существенно пересмотрев существующую структуру зарплат.

В настоящее время лидером клуба по уровню дохода является Букайо Сака. Английский нападающий получает около 15,6 миллиона фунтов стерлингов (примерно 18,2 миллиона евро) в год до вычета налогов.

По данным источника, в «Реале» Винисиус зарабатывает около 14,9 миллиона евро после уплаты налогов. При этом мадридский клуб уже предложил бразильцу новое соглашение с окладом, превышающим 20 миллионов евро за сезон. Однако сам футболист рассчитывает получать около 30 миллионов евро, что значительно усложняет переговоры о продлении контракта.

Именно финансовые запросы игрока могут стать ключевым фактором в его будущем. Если «Реал» и Винисиус не смогут найти компромисс, интерес со стороны «Арсенала» способен перерасти в реальные переговоры. Однако для осуществления такого трансфера английскому клубу придётся не только договориться с мадридцами, но и установить новый рекорд по зарплате внутри своей команды.