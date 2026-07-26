«Локомотив» упустил победу над «Ахматом» в концовке матча первого тура РПЛ

Дата публикации: 26-07-2026 20:00

Московский «Локомотив» не сумел удержать преимущество в домашнем матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Встреча с грозненским «Ахматом», состоявшаяся на стадионе «РЖД Арена», завершилась боевой ничьей — 1:1.

Железнодорожники активно начали игру и уже в дебюте вышли вперёд. На восьмой минуте отличился Зелимхан Бакаев, который успешно завершил одну из атак хозяев и подарил своей команде раннее преимущество.

После забитого мяча «Локомотив» продолжал контролировать ход встречи, однако развить успех москвичам не удалось. «Ахмат» постепенно прибавил во второй половине игры и до последнего сохранял шансы уйти от поражения.

Развязка наступила незадолго до финального свистка. На 83-й минуте форвард грозненского клуба Эральд Максути воспользовался своим моментом и точным ударом восстановил равновесие, принеся гостям важное очко в стартовом туре чемпионата.

По итогам встречи обе команды начали новый сезон с ничейного результата и набрали по одному очку. После первого тура «Ахмат» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а «Локомотив» располагается на шестой строчке.

Во втором туре команда из Москвы сыграет против махачкалинского «Динамо» 1 августа, а грозненский клуб 2 августа встретится с московским «Спартаком» в одном из самых интересных матчей следующего игрового уикенда.