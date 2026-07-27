«Аль-Хиляль» хочет подписать нападающего «Эвертона» Ндиайе

Дата публикации: 27-07-2026 12:44

Саудовский «Аль-Хиляль» продолжает активно искать усиление линии атаки и уже приступил к работе над возможным трансфером нападающего «Эвертона» Илимана Ндиайе. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, переговорный процесс пока находится на начальной стадии. Представители футболиста готовы обсуждать условия потенциального перехода, однако дальнейшее развитие ситуации во многом будет зависеть от позиции «Эвертона», которому предстоит решить, готов ли клуб расстаться с одним из своих ведущих игроков.

На данный момент официальных предложений стороны не подтверждают, однако интерес со стороны саудовского клуба оценивается как серьёзный. «Аль-Хиляль» намерен продолжить контакты в ближайшее время, чтобы выяснить условия возможной сделки.

Минувший сезон стал для Ндиайе достаточно продуктивным. Форвард провёл 34 матча во всех турнирах, записав на свой счёт шесть забитых мячей и три результативные передачи. Своими выступлениями он вновь подтвердил статус одного из ключевых игроков английской команды.

Контракт нападающего с «Эвертоном» рассчитан до лета 2029 года, поэтому английский клуб занимает сильную позицию на переговорах и не испытывает необходимости продавать футболиста. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость Илимана Ндиайе составляет 55 миллионов евро, что делает его одним из самых дорогих потенциальных трансферов для клубов Саудовской Про-лиги в нынешнее межсезонье.