«ПСЖ» отказался от трансфера Диоманда и объяснил своё решение

Дата публикации: 27-07-2026 12:48

Французский «ПСЖ» окончательно отказался от идеи подписания нападающего «РБ Лейпциг» Яна Диоманда. В парижском клубе официально подтвердили прекращение переговоров, объяснив своё решение финансовыми причинами и нежеланием нарушать выбранную трансферную стратегию.

Как отмечается в заявлении, опубликованном Marca, руководство чемпионов Франции посчитало чрезмерными как сумму, которую требовал немецкий клуб за трансфер, так и финансовые ожидания самого футболиста. В «ПСЖ» уверены, что подобные условия не соответствуют политике клуба и способны негативно повлиять на баланс состава.

В Париже подчеркнули, что не намерены участвовать в искусственном раздувании стоимости игроков или менять свою финансовую модель ради одного трансфера. Руководство клуба заявило, что продолжит придерживаться принципов строгого контроля расходов и взвешенной кадровой политики, несмотря на высокий интерес к молодому форварду.

Отказ «ПСЖ» фактически открыл дорогу мадридскому «Реалу». Ранее известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Диоманд уже близок к переходу в испанский гранд и в ближайшее время должен пройти медицинское обследование перед подписанием контракта.

Минувший сезон стал для 19-летнего нападающего прорывным. В составе «РБ Лейпциг» он принял участие в 36 матчах во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач, став одним из самых ярких молодых игроков Бундеслиги.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Диоманда составляет 90 миллионов евро, однако фактическая цена сделки значительно превышает эту оценку, что и стало одной из главных причин выхода «ПСЖ» из борьбы за талантливого форварда.