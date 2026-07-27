Холанд вновь исполнил «греблю викингов» на свадьбе Джанлуиджи Доннаруммы

Дата публикации: 27-07-2026 12:52

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал одним из главных героев свадьбы своего одноклубника Джанлуиджи Доннаруммы. Во время праздничного вечера норвежский форвард вместе с гостями исполнил знаменитый флешмоб «гребля викингов», который приобрёл мировую популярность после чемпионата мира 2026 года.

Эффектный перформанс мгновенно привлёк внимание болельщиков в социальных сетях. Холанд с улыбкой повторил движения, ставшие символом поддержки норвежской сборной, а гости праздника охотно присоединились к необычному действу.

Флешмоб получил широкую известность во время чемпионата мира 2026 года. Тогда болельщики сборной Норвегии регулярно исполняли «греблю викингов» на трибунах, а сам жест стал одним из самых узнаваемых символов турнира. Национальная команда Норвегии сумела сенсационно обыграть Бразилию со счётом 2:1 и пробилась в четвертьфинал, где уступила сборной Англии — 1:2.

Сам мировой чемпионат проходил с 11 июня по 19 июля на стадионах США, Канады и Мексики. В решающем матче турнира сборная Испании минимально победила Аргентину со счётом 1:0, завоевав титул чемпиона мира.

Холанд, остающийся одним из самых популярных футболистов современности, вновь оказался в центре внимания, однако на этот раз не благодаря голам, а благодаря яркому эпизоду за пределами футбольного поля, который быстро стал обсуждаемой темой среди поклонников футбола.