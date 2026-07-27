Дата публикации: 27-07-2026 18:43

Российская букмекерская компания Fonbet прокомментировала ситуацию, которая возникла вокруг легендарного итальянского полузащитника Андреа Пирло. Ранее зарубежные СМИ сообщили, что специалист лишился возможности войти в тренерский штаб сборной Италии из-за участия в рекламной кампании российского букмекера.

В компании выразили сожаление из-за того, что вокруг имени Пирло развернулась масштабная общественная дискуссия. В Fonbet подчеркнули, что считают несправедливыми попытки поставить под сомнение репутацию человека, который на протяжении всей своей карьеры оставался предан футболу и своей стране.

Представители букмекера также заявили, что продолжают внимательно следить за развитием событий и публикациями в зарубежной прессе. По их мнению, в информационном пространстве распространяется большое количество недостоверных сведений, которые наносят ущерб имени одного из самых титулованных футболистов своего поколения.

В Fonbet отметили, что ситуация вновь демонстрирует, насколько тесно политика может вмешиваться в спортивную сферу. В компании выразили надежду, что объективное рассмотрение всех обстоятельств позволит Андреа Пирло защитить свою репутацию и получить справедливую оценку происходящего.

Ранее появилась информация, что кандидатура Пирло рассматривалась для работы в структуре национальной команды Италии, однако после критики, связанной с его участием в рекламе российского букмекера, назначение не состоялось. Официального подтверждения этой версии со стороны Итальянской федерации футбола на данный момент не последовало.