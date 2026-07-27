Скандал с Пирло может стоить Мальдини должности в сборной Италии

Дата публикации: 27-07-2026 18:58

Руководство итальянского футбола рассматривает изменения в структуре национальной команды на фоне резонансной истории, связанной с Андреа Пирло. Одним из главных кандидатов на пост технического директора сборной Италии называется бывший капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, нынешний технический директор Паоло Мальдини может покинуть свою должность. По информации источника, именно он активно поддерживал идею приглашения Пирло в тренерский штаб национальной команды.

Однако назначение легендарного полузащитника не состоялось. По данным итальянских СМИ, причиной стало сотрудничество Пирло с российской букмекерской компанией, вызвавшее широкий общественный резонанс и споры вокруг его кандидатуры.

В случае ухода Мальдини одним из наиболее вероятных преемников считается Джорджо Кьеллини. После завершения игровой карьеры бывший защитник сборной Италии вошёл в управленческую структуру «Ювентуса», где с 2024 года занимает руководящие должности и набирается опыта в футбольном менеджменте.

Окончательное решение, как отмечает источник, может принять президент Итальянской федерации футбола Джованни Малаго. Если кадровые перестановки будут утверждены, Кьеллини получит возможность занять один из ключевых постов в системе национальной сборной.