Карпин объяснил, почему Испания выиграла ЧМ-2026: «Результат налицо»

Дата публикации: 27-07-2026 19:00

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвёл итоги чемпионата мира 2026 года, оценив уровень турнира, а также рассказал, что, по его мнению, стало главным фактором успеха сборной Испании, завоевавшей титул.

Наставник отметил, что расширение числа участников мирового первенства позволило увеличить количество матчей, голов, болельщиков и телевизионных трансляций. По словам Карпина, с точки зрения популяризации футбола и коммерческой составляющей турнир полностью оправдал ожидания ФИФА. При этом он подчеркнул, что оценивать исключительно качество игры национальных команд следует отдельно, поскольку многое зависит от целей, которые ставятся перед соревнованием.

Говоря о тактической составляющей чемпионата мира, Карпин заявил, что именно клубный футбол обычно становится источником новых трендов, тогда как на уровне сборных подобные тенденции проявляются значительно реже.

Вместе с тем специалист выделил игру сборной Испании. По его мнению, команда Луиса де ла Фуэнте добилась успеха благодаря ставке на коллективные действия, а не на индивидуальное мастерство своих лидеров, несмотря на то что исполнителей высокого уровня в составе испанцев достаточно.

«Испания сделала ставку на командный футбол, а не на индивидуальные качества лидеров. Результат налицо», — отметил Карпин.

Напомним, в финале чемпионата мира 2026 года сборная Испании в дополнительное время обыграла Аргентину со счётом 1:0 и впервые с 2010 года стала чемпионом мира.