«Ювентус» переключится на Трубина, если сорвется трансфер Мартинеса

Дата публикации: 27-07-2026 19:02

Туринский «Ювентус» не отказался от идеи подписания украинского голкипера Анатолия Трубина. Несмотря на то что главным кандидатом на усиление вратарской линии остается чемпион мира в составе сборной Аргентины Эмилиано Мартинес, в клубе уже подготовили альтернативный вариант.

По информации источника, если переговоры с «Астон Виллой» по трансферу Мартинеса завершатся безрезультатно, «бьянконери» готовы активизировать работу по переходу Трубина. Руководство туринцев уже запросило у «Бенфики» условия возможной сделки.

Португальский клуб дал понять, что готов рассмотреть предложения по украинскому вратарю, однако рассчитывает получить за него не менее 30 миллионов евро. При этом в Лиссабоне по-прежнему видят Трубина основным голкипером команды в сезоне-2026/27 и не намерены расставаться с ним без серьезной финансовой выгоды.

Интерес к 24-летнему украинцу проявляют не только в Италии. Ранее сообщалось, что за развитием ситуации вокруг Трубина также внимательно следит лондонский «Челси», который рассматривает возможность усиления позиции вратаря.