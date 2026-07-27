«Ювентус» переключится на Трубина, если сорвется трансфер Мартинеса
Туринский «Ювентус» не отказался от идеи подписания украинского голкипера Анатолия Трубина. Несмотря на то что главным кандидатом на усиление вратарской линии остается чемпион мира в составе сборной Аргентины Эмилиано Мартинес, в клубе уже подготовили альтернативный вариант.
По информации источника, если переговоры с «Астон Виллой» по трансферу Мартинеса завершатся безрезультатно, «бьянконери» готовы активизировать работу по переходу Трубина. Руководство туринцев уже запросило у «Бенфики» условия возможной сделки.
Португальский клуб дал понять, что готов рассмотреть предложения по украинскому вратарю, однако рассчитывает получить за него не менее 30 миллионов евро. При этом в Лиссабоне по-прежнему видят Трубина основным голкипером команды в сезоне-2026/27 и не намерены расставаться с ним без серьезной финансовой выгоды.
Интерес к 24-летнему украинцу проявляют не только в Италии. Ранее сообщалось, что за развитием ситуации вокруг Трубина также внимательно следит лондонский «Челси», который рассматривает возможность усиления позиции вратаря.