Украинский защитник Артур Андрейчик из «Александрии» перешёл в «Рот-Вайс» Эрфурт

Дата публикации: 27-07-2026 19:07

«Александрия» объявила об уходе защитника Артура Андрейчика. Молодой украинский футболист продолжит карьеру в Германии, где на правах аренды будет выступать за «Рот-Вайс» Эрфурт.

Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года. При этом перед оформлением сделки руководство «Александрии» продлило контракт с игроком еще на один сезон. Теперь соглашение между клубом и защитником действует до 31 мая 2030 года, что позволит украинскому клубу сохранить контроль над будущим футболиста.

Для Андрейчика этот переход станет возможностью получить больше игровой практики. В составе «Александрии» защитник дебютировал в украинской Премьер-лиге 14 марта 2026 года в гостевом матче против ЛНЗ, который завершился победой его команды со счётом 2:0.

Всего за первую команду «горожан» в чемпионате Украины Андрейчик провёл три матча. Теперь 20-летний футболист попробует закрепиться в немецком футболе, а после завершения аренды сможет вернуться в расположение «Александрии».







