Довбик покидает «Рому»: раскрыты детали его перехода в «Болонью»

Дата публикации: 27-07-2026 19:10

Украинский нападающий Артем Довбик в ближайшее время продолжит карьеру в составе «Болоньи». По информации известного итальянского инсайдера Николо Скиры, клубы достигли договоренности об аренде форварда до завершения сезона.

Сделка предусматривает необычные финансовые условия. Несмотря на временный переход, «Рома» сохранит за собой часть обязательств по контракту футболиста и продолжит выплачивать часть его заработной платы. По данным Скиры, римский клуб компенсирует около 3,5 миллиона евро.

При этом итальянское издание La Gazzetta dello Sport приводит несколько иные данные о доходах украинца. По информации газеты, годовой оклад Довбика составляет 3,8 миллиона евро, что делает его одним из наиболее высокооплачиваемых игроков команды.

Прошлый сезон оказался для нападающего крайне непростым. Артем не смог закрепиться в роли главного бомбардира «Ромы», а значительную часть второй половины чемпионата пропустил из-за серьезной травмы ноги, которая надолго вывела его из строя.

В результате украинский форвард завершил сезон с тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами в 18 матчах. В «Болонье» Довбик рассчитывает получить больше игрового времени, вернуться к оптимальной форме и вновь выйти на уровень, который ранее позволил ему стать одним из лучших нападающих Европы.