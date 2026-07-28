Инфантино жёстко ответил критикам ЧМ-2026: «Вы были поглощены ненавистью»

Дата публикации: 28-07-2026 08:20

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с эмоциональным обращением после завершения чемпионата мира 2026 года, ответив тем, кто критиковал организацию турнира. Глава мирового футбола заявил, что недоброжелатели сосредоточились на поиске поводов для критики и не смогли увидеть главного — атмосферы единства, которую подарил мировой форум.

По словам Инфантино, чемпионат мира стал настоящим праздником для миллионов людей по всему миру. Он подчеркнул, что на трибунах вместе переживали эмоции дети, родители, бабушки и дедушки, а футбол вновь объединил людей независимо от возраста, национальности и происхождения.

Особое внимание президент ФИФА уделил представителям СМИ и критикам турнира. Он заявил, что пока одни распространяли негатив и слухи, сотрудники организации работали в США, Канаде и Мексике, обеспечивая проведение соревнований, безопасность болельщиков и создание атмосферы большого футбольного праздника.

Инфантино также отметил, что чемпионат мира стал символом равных возможностей. По его словам, команды из небольших футбольных стран получили шанс проявить себя на самом высоком уровне, доказав, что успех зависит не от размеров государства, а от мастерства, характера и веры в собственные силы.

Глава ФИФА призвал критиков отказаться от ненависти и посмотреть на эмоции игроков и болельщиков, которые, по его мнению, лучше любых слов демонстрируют истинную ценность футбола.

«Пока вы разделяли людей, мы их объединяли. Только футбол способен подарить такие эмоции и сделать миллионы людей единым целым», — подчеркнул Инфантино.

Чемпионат мира 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Победителем турнира стала сборная Испании, которая в финальном матче в дополнительное время обыграла Аргентину со счётом 1:0, завоевав титул чемпионов мира.