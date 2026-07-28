Гурцкая раскрыл, почему Барко до сих пор не продлил контракт со «Спартаком»

Дата публикации: 28-07-2026 08:22

Переговоры между московским «Спартаком» и полузащитником Эсекьелем Барко о новом контракте продолжаются, однако стороны пока не могут прийти к окончательному соглашению. Новые подробности ситуации рассказал футбольный агент и эксперт Тимур Гурцкая.

По его словам, главной проблемой являются не размер зарплаты или финансовые возможности клуба. Гурцкая утверждает, что «Спартак» готов удовлетворить требования аргентинского футболиста, включая оклад в размере 4,5 миллиона евро за сезон, а также выплату агентского вознаграждения и подписного бонуса.

Разногласия возникли из-за порядка выплат. По информации эксперта, руководство красно-белых предлагает перечислять бонусы и агентские поэтапно — ежегодно в течение действия нового контракта. Сам Барко настаивает на том, чтобы получить всю сумму сразу после подписания соглашения.

Гурцкая считает, что футболист прекрасно понимает свою значимость для команды и использует сильную переговорную позицию, стремясь добиться наиболее выгодных условий. При этом эксперт отметил, что аргентинец чувствует себя комфортно в России и доволен жизнью в Москве, поэтому не рассматривает ситуацию как попытку любой ценой покинуть клуб.

Барко выступает за «Спартак» с лета 2024 года. В прошлом сезоне аргентинский хавбек провёл 39 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт восемь голов и девять результативных передач. Его действующий контракт с московским клубом рассчитан до лета 2027 года, а трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в 16 миллионов евро.