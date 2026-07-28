«Челси» неожиданно нацелился на 35-летнего Уэлбека: переговоры уже идут

Дата публикации: 28-07-2026 08:25

Лондонский «Челси» продолжает поиски усиления линии атаки и неожиданно обратил внимание на опытного форварда «Брайтон энд Хоув Альбион» Дэнни Уэлбека. По информации Sky Sports, между клубами уже ведутся переговоры, которые проходят в конструктивном русле.

Источник утверждает, что «Брайтон» не собирается удерживать нападающего любой ценой. Несмотря на действующий до лета 2027 года контракт, руководство клуба готово рассмотреть продажу игрока, если получит предложение, соответствующее его ожиданиям.

Для Уэлбека возможный переход станет возвращением в один из ведущих клубов английской Премьер-лиги. Воспитанник «Манчестер Юнайтед» имеет богатый опыт выступлений на самом высоком уровне. За свою карьеру он также защищал цвета «Арсенала», «Уотфорда» и ряда других команд, а с 2020 года выступает за «Брайтон».

Минувший сезон стал одним из самых успешных для английского форварда за последние годы. Во всех турнирах 35-летний нападающий провёл 40 матчей, в которых отметился 14 забитыми мячами и двумя результативными передачами, вновь подтвердив, что способен приносить пользу команде даже на позднем этапе карьеры.

Если переговоры завершатся успешно, Уэлбек может стать одним из самых неожиданных трансферов нынешнего летнего окна в английской Премьер-лиге.