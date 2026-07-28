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Президент Ла Лиги Тебас жёстко ответил Инфантино после его обращения к критикам ЧМ-2026

Дата публикации: 28-07-2026 08:27

 

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас публично раскритиковал главу ФИФА Джанни Инфантино после его эмоционального обращения, посвящённого критикам чемпионата мира 2026 года. Руководитель испанского чемпионата заявил, что руководство мирового футбола должно отвечать на вопросы, а не обвинять оппонентов в распространении ненависти.

Поводом для реакции стало заявление Инфантино, в котором президент ФИФА призвал прекратить волну критики в адрес организации. По его словам, недоброжелатели были настолько сосредоточены на негативе, что не смогли увидеть атмосферу единства и радости, которую подарил мировой чемпионат.

Тебас не согласился с такой позицией. Он назвал опубликованное обращение «жалким сообщением» и подчеркнул, что требования прозрачности, качественного управления и подотчётности нельзя считать проявлением ненависти.

Президент Ла Лиги также задал Инфантино несколько риторических вопросов. По его мнению, если руководитель международной организации посвящает целое заявление критике тех, кто требует объяснений, неизбежно возникает вопрос о причинах столь резкой реакции.

«Когда лидер посвящает целое сообщение дискредитации тех, кто осуществляет законный контроль, неизбежно возникает вопрос: почему именно сейчас? Есть ли что-то, что объясняет такой оборонительный тон? Происходит ли что-то, о чём мы не знаем?» — написал Тебас в социальной сети X.

Чемпионат мира 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Победителем турнира стала сборная Испании, которая в финале в дополнительное время обыграла Аргентину со счётом 1:0.

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