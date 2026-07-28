Пике назвал клуб, который сейчас сильнее «Реала»

Дата публикации: 28-07-2026 08:29

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике считает, что каталонский клуб подходит к новому сезону в статусе главного фаворита. По мнению экс-футболиста, на данный момент сине-гранатовые выглядят сильнее своего принципиального соперника — мадридского «Реала».

Пике отметил, что преимущество «Барселоны» связано не только с результатами последних лет, но и с внутренней стабильностью команды. Он подчеркнул, что победы в двух последних чемпионатах Испании придали каталонцам уверенность и позволили закрепиться в роли лидера.

При этом бывший защитник напомнил, что любые ожидания должны подтверждаться на футбольном поле. По его словам, статус фаворита не гарантирует успеха, однако именно «Барселона» начинает сезон с более выгодных позиций.

Отдельно Пике выделил работу главного тренера Ханса-Дитера Флика. Экс-игрок считает, что третий сезон немецкого специалиста во главе команды стал важным преимуществом, поскольку футболисты уже полностью освоили требования тренерского штаба, игровую модель и принципы взаимодействия.

«Барселона» сохраняет стабильность, а это очень важный фактор. Команда прекрасно понимает идеи тренера, и именно поэтому сейчас она выглядит сильнее «Реала», — приводит слова Пике издание Sport.es.

Жерар Пике является воспитанником академии «Барселоны». После периода в системе «Манчестер Юнайтед» он вернулся в каталонский клуб, где провёл 616 матчей, забил 53 мяча и отдал 13 результативных передач, став одной из главных легенд клуба XXI века.