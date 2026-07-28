Дарья Карпина — о критике мужа: «Наши болельщики считают, что сборная обязана побеждать всех»

Дата публикации: 28-07-2026 08:32

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказала, как со временем изменила своё отношение к критике в адрес семьи. По её словам, за годы публичной жизни она практически перестала болезненно реагировать на негативные комментарии, однако нападки на мужа по-прежнему вызывают у неё недоумение.

Карпина призналась, что личные оскорбления уже давно не воспринимает всерьёз. Она отметила, что в её адрес чаще всего звучат типичные комментарии о внешности, которые получают многие известные женщины. Гораздо сильнее её задевает критика, направленная против наставника национальной команды.

По словам Дарьи, особенно удивляет поведение некоторых болельщиков после матчей сборной России. Она считает, что результат практически не влияет на реакцию части аудитории: победы также сопровождаются волной негатива, поскольку соперников называют слишком слабыми, а поражения становятся поводом для ещё более жёстких обвинений.

Кроме того, супруга тренера не понимает завышенных ожиданий от национальной команды. По её мнению, многие фанаты искренне убеждены, что сборная России обязана выигрывать абсолютно каждый матч, независимо от уровня соперника и обстоятельств.

Дарья Карпина подчеркнула, что с годами научилась спокойно относиться к подобным высказываниям, однако считает несправедливым постоянный поток критики в адрес Валерия Карпина.

Валерий Карпин возглавляет сборную России с 2021 года, совмещая работу в национальной команде с клубной карьерой.