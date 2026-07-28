Роналду дебютирует в кино: Криштиану сыграет роль в новом сериале

Дата публикации: 28-07-2026 08:35

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает развивать карьеру за пределами футбольного поля. Как сообщает The Sun, 41-летний форвард принимает участие в создании нового сериала о мире футбольных агентов, где выступит не только исполнительным продюсером, но и сыграет одну из ролей.

Проект создаётся совместно с британским режиссёром Мэттью Воном, известным по франшизе Kingsman. Сериал получил рабочее название Day 1s, а его сюжет расскажет вымышленную историю футбольного агента Стэнли Далтона. Идея проекта принадлежит агенту Даррену Дейну, а съёмочный процесс уже стартовал в Лондоне.

В актёрском составе, помимо Роналду, появятся бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри и британский рэпер Дэйв. По данным издания, новый сериал сочетает элементы спортивной драмы и закулисной истории футбольного бизнеса. Журналисты также сравнивают проект с бразильским сериалом The Playoffs, который ранее вышел на платформе Globo.

Для Криштиану этот проект станет первой серьёзной актёрской работой. Кроме того, Day 1s станет дебютом новой студии URMarv Studios, основанной Роналду и Мэттью Воном. Компания была создана как подразделение Marv Films и займётся производством фильмов и сериалов.

Мэттью Вон считается одним из самых известных британских режиссёров. В разные годы он работал над такими проектами, как «Карты, деньги, два ствола», «Люди Икс: Первый класс» и серия фильмов Kingsman. Новый сериал станет для него первым масштабным проектом, посвящённым современному миру профессионального футбола.