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Тренер «Шахтёра» Арда Туран объяснил, почему «Шахтёр» не сможет играть в Турции

Дата публикации: 28-07-2026 08:37

 

Главный тренер донецкого «Шахтёра» Арда Туран сообщил, что украинский клуб, вероятнее всего, будет принимать соперников по Лиге чемпионов в Лондоне. По словам наставника, именно английская столица сейчас рассматривается как основной вариант для проведения домашних матчей в главном клубном турнире Европы.

Туран признался, что в клубе рассчитывали организовать встречи в Турции, однако реализовать этот вариант оказалось крайне сложно. По его словам, требования УЕФА не позволили воплотить этот план в жизнь.

Наставник отметил, что проведение матчей на турецких стадионах стало бы особенным событием как для команды, так и для многочисленных болельщиков. Он подчеркнул, что с удовольствием увидел бы поддержку трибун в таких городах, как Гёзтепе, Бурса или Эскишехир, однако нынешние обстоятельства не оставили клубу такого выбора.

При этом Туран выразил надежду, что в Лондоне команда не останется без поддержки. Он пригласил на матчи всех поклонников «Шахтёра», отметив, что рассчитывает увидеть на трибунах как украинских, так и турецких болельщиков.

«Шахтёр» получил прямую путёвку в общий этап Лиги чемпионов благодаря победе в чемпионате Украины и начнёт выступление в турнире без участия в квалификационных раундах.

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