Главе ФИФА Инфантино грозит расследование: Конгресс США запросил документы

Дата публикации: 28-07-2026 08:40

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино оказался в центре внимания американских законодателей. Как сообщает The Guardian, член Палаты представителей США Джейми Раскин инициировал расследование, связанное с деятельностью главы мирового футбола и его возможными контактами с администрацией президента Дональда Трампа.

По информации источника, конгрессмен направил официальный запрос, потребовав предоставить документы, которые могут пролить свет на взаимодействие ФИФА с Белым домом и представителями американской администрации.

Кроме того, Раскин запросил журналы посещений офисов ФИФА в Майами и Нью-Йорке за весь период использования организацией своей штаб-квартиры в Нью-Йорке. Законодатель намерен выяснить, кто и с какой целью посещал представительства международной футбольной организации.

Отдельное внимание в обращении уделено громкому коррупционному делу, которое началось в 2015 году. В письме упоминается решение Министерства юстиции США отказаться от части обвинений в отношении фигурантов расследования, затронувшего более двух десятков бывших функционеров ФИФА и представителей спортивного маркетинга.

В завершение своего обращения Джейми Раскин предложил Джанни Инфантино лично дать официальные показания в рамках интервью для юридического комитета Палаты представителей США.

Напомним, чемпионат мира 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля на территории США, Канады и Мексики. Победителем турнира стала сборная Испании, которая в финале обыграла Аргентину со счётом 1:0 после дополнительного времени.