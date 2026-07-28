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Стало известно, почему сорвались переговоры Цыганкова с «Трабзонспором»

Дата публикации: 28-07-2026 08:42

 

Переговоры между «Трабзонспором» и украинским полузащитником Виктором Цыганковым фактически остановились. По информации турецких СМИ, клуб решил временно отказаться от активной работы над сделкой после того, как не получил чёткого ответа от футболиста.

Как утверждают источники, главной причиной задержки стала позиция самого Цыганкова. Украинский вингер пока не готов дать согласие на переезд в чемпионат Турции и предпочитает не торопиться с решением относительно своего будущего.

Несмотря на это, руководство «Трабзонспора» долгое время рассматривало 28-летнего игрока в качестве приоритетного кандидата на усиление правого фланга атаки. Однако неопределённость вокруг возможного трансфера заставила турецкий клуб пересмотреть свои планы.

Теперь «Трабзонспор» сосредоточился на других вариантах. В шорт-листе клуба остаются вингер «Бенфики» Джанлука Престьянни и чилийский футболист Дарио Осорио. По данным турецкой прессы, именно Осорио сейчас считается главным претендентом на переход и наиболее вероятным новичком команды.

Таким образом, будущее Виктора Цыганкова остаётся открытым. Пока украинский футболист не принял окончательного решения, «Трабзонспор» продолжает работу над альтернативными трансферными вариантами, чтобы не затягивать усиление состава перед новым сезоном.

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