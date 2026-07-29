Европейские сборные могут бойкотировать ЧМ из-за коммерческого плана Инфантино — Европа готовит бойкот чемпионата мира? В УЕФА созывают экстренное совещание

Дата публикации: 29-07-2026 13:02

В европейском футболе назревает новый крупный конфликт. По информации журналиста Роба Харриса, ряд стран УЕФА рассматривает возможность бойкота чемпионата мира в знак протеста против инициативы президента ФИФА Джанни Инфантино, касающейся коммерциализации главного футбольного турнира.

Как сообщается, уже на этой неделе представители европейских футбольных ассоциаций проведут экстренное совещание, на котором обсудят дальнейшие действия. Одним из главных вопросов станет реакция на планы руководства ФИФА привлечь частных инвесторов к владению долей коммерческих прав чемпионата мира.

По данным источников, проект Инфантино предусматривает продажу части активов, связанных с мировым первенством. Ранее в СМИ появлялась информация, что реализация этой инициативы может принести президенту ФИФА значительную финансовую выгоду, а переговоры якобы велись с людьми, связанными с окружением президента США Дональда Трампа.

Именно эти сообщения вызвали серьёзную обеспокоенность среди европейских футбольных функционеров. В УЕФА уже выразили свою позицию по вопросу, а теперь национальные федерации намерены обсудить возможные коллективные меры, включая наиболее жёсткий сценарий — бойкот будущего чемпионата мира.

Пока официального решения не принято, однако сам факт созыва экстренного заседания свидетельствует о серьёзности разногласий между европейским футбольным сообществом и руководством ФИФА. Если конфликт не удастся урегулировать, ситуация может перерасти в один из самых масштабных кризисов в мировом футболе за последние годы.