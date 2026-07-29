«Лидс» готовит рекордный трансфер английского вратаря: сделка почти согласована

Дата публикации: 29-07-2026 13:06

«Лидс Юнайтед» находится в шаге от подписания голкипера «Манчестер Сити» Джеймса Траффорда. По информации Sky Sports, клубы практически согласовали условия сделки, а стоимость трансфера может стать рекордной для английского вратаря.

Сообщается, что базовая сумма перехода составит 40 миллионов фунтов стерлингов (около 47 миллионов евро). Кроме того, соглашение предусматривает дополнительные бонусные выплаты, которые могут увеличить итоговую стоимость трансфера.

Если сделка будет официально оформлена, Траффорд станет самым дорогим английским голкипером в истории футбола, превзойдя все предыдущие внутренние рекорды.

23-летний вратарь является воспитанником академии «Манчестер Сити». До возвращения в клуб в 2025 году он набирался опыта в арендах, выступая за «Аккрингтон Стэнли», «Болтон» и «Бёрнли». В прошлом сезоне Траффорд принял участие в 17 матчах за «горожан», сохранив свои ворота в неприкосновенности восьми встречах.

Для «Лидса» приглашение английского голкипера может стать одним из ключевых трансферов нынешнего лета. После завершения прошлого сезона, в котором команда финишировала на 14-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги, клуб намерен серьёзно усилить состав, чтобы улучшить результаты в новом чемпионате.