Стало известно, что первым делом изменил Моуринью в «Реале»

Дата публикации: 29-07-2026 13:08

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью сразу после возвращения в клуб сосредоточился на наведении порядка внутри команды. Как сообщает Marca, первоочередной целью португальского специалиста стало укрепление дисциплины и повышение требований к игрокам на ежедневных тренировках.

По данным издания, футболисты уже ощутили изменения в подходе нового наставника. Каждое занятие проходит в интенсивном режиме и сочетает физическую подготовку с тактической работой, однако ключевой акцент Моуринью делает на упражнениях с мячом и игровых ситуациях.

При этом тренировки не отличаются большой продолжительностью. Вместо длительных занятий тренер предпочитает поддерживать максимально высокий темп, требуя от футболистов полной концентрации и высокой самоотдачи на протяжении всего процесса.

В клубе считают, что именно такой подход должен помочь команде быстрее адаптироваться к требованиям Моуринью и заложить фундамент для успешного сезона.

Напомним, о назначении португальского специалиста главным тренером «Реала» было официально объявлено 11 июня. Контракт с наставником рассчитан до 30 июня 2029 года.

Для Моуринью это уже второй период работы в мадридском клубе. С 2010 по 2013 год он привёл «Реал» к победам в чемпионате Испании и Кубке страны, а теперь рассчитывает вернуть «сливочных» на вершину европейского футбола.