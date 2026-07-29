Мальдини сделал резкое заявление после ухода из сборной Италии

Дата публикации: 29-07-2026 13:11

Бывший технический директор сборной Италии Паоло Мальдини остался крайне разочарован решением руководства Итальянской федерации футбола (FIGC) не назначать Андреа Пирло главным тренером национальной команды. Как сообщает Corriere della Sera, легендарный защитник считает, что официальные причины отказа не отражают реального положения дел.

По данным источника, в FIGC объяснили отказ кандидатурой Пирло его сотрудничеством с российской букмекерской компанией. Однако Мальдини убеждён, что этот аргумент стал лишь формальным поводом, а истинная причина заключалась в отсутствии доверия к бывшему полузащитнику со стороны руководства федерации.

Сообщается, что президент FIGC Джованни Малаго выступал за приглашение более опытного наставника. Среди основных кандидатов он рассматривал Роберто Манчини и Антонио Конте, считая именно их наиболее подходящими для работы со сборной Италии.

Сам Мальдини, по информации издания, воспринял такое развитие событий как предательство и пришёл к выводу, что федерация не готова к серьёзным изменениям.

«Они не хотят перемен», — приводит слова Мальдини источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, Паоло Мальдини занимал пост технического директора сборной Италии всего 16 дней, после чего покинул свою должность. Его уход стал одним из самых обсуждаемых событий в итальянском футболе последних недель и лишь усилил разговоры о внутренних разногласиях в руководстве национальной команды.