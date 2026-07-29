ЦСКА готовит трансфер за €15 млн: раскрыты детали сделки по Жуану Сантосу

Дата публикации: 29-07-2026 13:15

Московский ЦСКА близок к оформлению одного из самых громких трансферов нынешнего лета. По информации ESPN, армейцы согласовали условия перехода нападающего турецкого «Гёзтепе» Жуана Сантоса, а сумма сделки составит 15 миллионов евро.

Как утверждает источник, соглашение предусматривает не только фиксированную выплату. Турецкий клуб также сохранит за собой 10% от суммы будущей продажи бразильского форварда, если ЦСКА решит расстаться с игроком в дальнейшем.

Дополнительную финансовую компенсацию получит и бразильский «Сан-Паулу», где Сантос начинал профессиональную карьеру. Клубу положены выплаты в рамках механизма солидарности за воспитание футболиста.

Ранее о серьёзном прогрессе в переговорах между ЦСКА и «Гёзтепе» сообщал источник, знакомый с ходом сделки. Теперь же информация о стоимости трансфера появилась и в зарубежных СМИ, что свидетельствует о близости её завершения.

24-летний нападающий провёл сильный прошлый сезон, сыграв 32 матча во всех турнирах. За это время он записал на свой счёт 11 забитых мячей и пять результативных передач, став одним из ключевых игроков турецкой команды.

Контракт Жуана Сантоса с «Гёзтепе» действует до лета 2029 года, а его рыночная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 12 миллионов евро. Если переход состоится, бразилец станет одним из самых дорогих приобретений ЦСКА за последние годы.