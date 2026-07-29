«Арарат-Армения» вышел в третий раунд Лиги чемпионов, несмотря на поражение в Ирландии

Дата публикации: 29-07-2026 13:17

Ереванский «Арарат-Армения» продолжит борьбу за выход в основной этап Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Армянский клуб уступил в ответном матче второго квалификационного раунда ирландскому «Шэмрок Роверс» со счётом 1:2, однако сохранил преимущество по сумме двух встреч и оформил путёвку в следующий этап турнира.

Ответная игра состоялась на стадионе «Таллахт» в Дублине, где хозяева активно начали встречу. Уже на 12-й минуте полузащитник Мэттью Хили вывел «Шэмрок Роверс» вперёд, а незадолго до перерыва Аарон Грин увеличил преимущество ирландской команды, подарив ей надежду на камбэк.

Во втором тайме «Арарат-Армения» сумел переломить ход противостояния. На 81-й минуте нападающий Сандро Лима отличился важным голом, который оказался решающим для двухматчевого противостояния. Несмотря на поражение в отдельной встрече, этот мяч позволил армянскому клубу сохранить перевес по сумме двух игр.

Напомним, первая встреча завершилась домашней победой «Арарата-Армения» со счётом 2:0, благодаря чему команда выиграла противостояние с общим счётом 3:2.

Теперь представитель Армении сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первые матчи этой стадии запланированы на 4–5 августа, а ответные встречи состоятся 11 августа. Победители продолжат борьбу в раунде плей-офф за место в основном этапе турнира.