ФИФА объяснила решение VAR в спорном эпизоде с Эмболо

Дата публикации: 29-07-2026 13:20

Международная федерация футбола (ФИФА) прокомментировала один из самых обсуждаемых эпизодов чемпионата мира 2026 года — удаление нападающего сборной Швейцарии Брела Эмболо в четвертьфинальном матче против Аргентины. Несмотря на последующие замечания со стороны Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), в ФИФА считают, что действия судейской бригады соответствовали действующей трактовке протокола VAR.

Поводом для дискуссии стал эпизод на 70-й минуте встречи. После контакта с полузащитником сборной Аргентины Леандро Паредесом Эмболо оказался на газоне, и главный арбитр Жоау Пиньейру первоначально показал жёлтую карточку аргентинскому футболисту. Однако после просмотра видеоповтора решение было изменено: предупреждение получил уже швейцарский форвард за симуляцию. Эта карточка стала для Эмболо второй, вследствие чего он был удалён с поля.

Позже IFAB заявил, что подобная трактовка не соответствует действующему протоколу. В организации подчеркнули, что при вынесении второй жёлтой карточки система VAR вправе вмешиваться лишь в случае ошибочной идентификации нарушителя, а не для пересмотра самого эпизода.

В ответ ФИФА заявила, что на протяжении всего турнира использовала единый подход к понятию «ошибочная идентификация». По мнению организации, если предупреждение получает не тот футболист из-за симуляции соперника, видеопомощник вправе рекомендовать арбитру исправить фактическую ошибку, чтобы восстановить спортивную справедливость.

В ФИФА также отметили, что не считают действия арбитра и VAR ошибочными. При этом федерация подтвердила, что уже обсудила ситуацию с IFAB. По информации организации, существующая трактовка признана допустимой и в дальнейшем может стать частью официальных изменений протокола VAR, которые планируется рассмотреть на одном из ближайших заседаний Международного совета футбольных ассоциаций.

Матч между сборными Швейцарии и Аргентины завершился победой южноамериканской команды со счётом 3:1 после дополнительного времени, а эпизод с удалением Брела Эмболо стал одним из самых резонансных судейских решений всего чемпионата мира 2026 года.