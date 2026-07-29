Назначение Клоппа изменило решение Рюдигера о завершении карьеры в сборной

Дата публикации: 29-07-2026 13:23

Будущее Антонио Рюдигера в сборной Германии может измениться. Как сообщает Bayern&Germany, опытный защитник больше не исключает продолжения международной карьеры после назначения Юргена Клоппа главным тренером национальной команды.

По информации источника, сразу после болезненного вылета с чемпионата мира 2026 года Рюдигер сообщил партнёрам по сборной, что намерен завершить выступления на международном уровне. Такое решение было принято на фоне разочарования после поражения от Парагвая в серии пенальти.

Однако ситуация изменилась после того, как Немецкий футбольный союз доверил руководство сборной Юргену Клоппу. Сообщается, что защитник заинтересован в работе с новым наставником и готов стать частью обновлённого проекта, который бывший тренер «Ливерпуля» намерен построить в ближайшие годы.

Источник утверждает, что Рюдигер положительно воспринял приход Клоппа и теперь всерьёз рассматривает возможность отказаться от первоначального решения о завершении карьеры в национальной команде.

Напомним, сборная Германии завершила выступление на чемпионате мира 2026 года уже на стадии 1/16 финала, уступив Парагваю после серии пенальти — 1:1 (3:4).

Юрген Клопп ранее возглавлял «Ливерпуль», а затем работал в структуре Red Bull на руководящей должности. Контракт немецкого специалиста со сборной Германии, по имеющейся информации, рассчитан до 2030 года, и одной из его первых задач станет формирование новой команды с прицелом на ближайшие крупные международные турниры.