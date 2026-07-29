Зидан рассказал, когда впервые поговорит с Мбаппе после назначения в сборную Франции

Дата публикации: 29-07-2026 13:25

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан сообщил, что пока не обсуждал с Килианом Мбаппе планы на будущее национальной команды. По словам легендарного специалиста, сейчас форварду необходимо восстановиться после напряжённого сезона и чемпионата мира, а полноценное общение состоится уже в ближайшие месяцы.

Зидан подчеркнул, что не хочет отвлекать игроков сразу после завершения международного турнира. Он отметил, что первые индивидуальные беседы с лидерами сборной, включая Мбаппе, запланированы на сентябрь, когда команда начнёт подготовку к следующим матчам.

Новый наставник французской команды дал понять, что намерен лично обсудить с каждым футболистом дальнейшую работу и задачи сборной, однако считает, что сейчас приоритетом для игроков должен стать отдых и восстановление.

Напомним, 28 июля Федерация футбола Франции официально объявила о назначении Зинедина Зидана на пост главного тренера национальной команды. Контракт с 54-летним специалистом рассчитан до окончания чемпионата мира 2030 года.

Килиан Мбаппе остаётся одним из ключевых игроков французской сборной. На его счету 106 матчей за национальную команду и 66 забитых мячей. Кроме того, форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 2026 года, который проходил в США, Канаде и Мексике, отметившись 10 голами.