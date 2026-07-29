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Милей обвинил США, Бразилию и Мексику в кампании против сборной Аргентины

Дата публикации: 29-07-2026 13:27

 

Президент Аргентины Хавьер Милей выступил с резким заявлением после волны критики, обрушившейся на национальную сборную по итогам чемпионата мира 2026 года. Политик заявил, что обвинения в адрес аргентинских футболистов и болельщиков, а также разговоры о якобы особом отношении ФИФА к команде являются частью организованной кампании.

По словам Милея, распространение подобных обвинений не было случайным. Он утверждает, что за информационной кампанией стоят внешние политические силы, заинтересованные в дискредитации Аргентины и её национальной команды.

Президент страны заявил, что к этой кампании, по его мнению, причастны представители Демократической партии США, а также власти Бразилии и Мексики. При этом он особо выделил руководство Бразилии, возложив на него основную ответственность за происходящее.

«Это дело рук прогрессивных сил, которые не хотят, чтобы идеи свободы побеждали», — приводит слова Милея The Guardian.

Заявление аргентинского лидера прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий вокруг финала чемпионата мира 2026 года и обвинений в адрес аргентинских болельщиков. Ранее по поводу решающего матча мирового первенства уже выступал президент Аргентинской футбольной ассоциации (AFA), комментируя ситуацию после завершения турнира.

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