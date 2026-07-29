Ромеро сделал выбор между «Интером» и «Барселоной»

Дата публикации: 29-07-2026 13:31

Будущее центрального защитника «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро остаётся неопределённым. По информации The Touchline, аргентинский футболист решил не форсировать переговоры с миланским «Интером», поскольку рассчитывает дождаться предложения от «Барселоны».

Источник утверждает, что именно каталонский клуб является для Ромеро приоритетным вариантом продолжения карьеры. Защитник готов повременить с принятием решения, надеясь, что «Барселона» активизирует работу над его трансфером ближе к завершению летнего трансферного окна.

Сообщается, что представители игрока также сохраняют оптимизм. Они считают, что каталонцы ещё могут включиться в борьбу за футболиста и предпринять реальные шаги для оформления сделки, несмотря на отсутствие официального предложения на данный момент.

Тем временем «Интер» уже вышел на связь с окружением аргентинца и обсудил возможные условия перехода. Однако сам Ромеро не спешит давать согласие миланскому клубу, предпочитая дождаться развития ситуации вокруг интереса со стороны «Барселоны».

Контракт 28-летнего защитника с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2029 года, что даёт английскому клубу сильную переговорную позицию. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость чемпиона мира составляет 50 миллионов евро, поэтому потенциальный трансфер может стать одной из самых заметных сделок последних недель летнего окна.