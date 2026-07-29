Эпоха закончилась: Неймар принял решение уйти из сборной Бразилии

Дата публикации: 29-07-2026 13:33

Легендарный нападающий «Сантоса» Неймар официально объявил о завершении выступлений за сборную Бразилии. Форвард признался, что считает свою главу в национальной команде завершённой после более чем полутора десятилетий выступлений в жёлто-зелёной футболке.

34-летний футболист заявил, что за годы в сборной отдал команде все силы и больше не видит себя в её составе.

«Думаю, моя история с бразильской сборной окончена. Я отдал всё. Всё сердце и всю жизнь, но сейчас верю, что больше не захочу это делать», — приводит слова Неймара Actu Foot.

Неймар дебютировал за национальную команду в 2010 году и за время международной карьеры стал её главным бомбардиром. На его счету 130 матчей, 80 забитых мячей и 59 результативных передач, что делает его одним из самых выдающихся игроков в истории бразильского футбола.

Последним крупным турниром для форварда стал чемпионат мира 2026 года. Сборная Бразилии завершила выступление уже на стадии 1/8 финала, уступив команде Норвегии со счётом 1:2. Этот результат стал серьёзным разочарованием для пятикратных чемпионов мира и, вероятно, окончательно повлиял на решение Неймара завершить международную карьеру.

Уход Неймара означает конец целой эпохи для сборной Бразилии. На протяжении многих лет именно он был главным лидером и лицом национальной команды, установив рекорд по количеству голов и оставив заметный след в истории мирового футбола.