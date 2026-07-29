Родри отказал «ПСЖ»: испанец ждёт только «Реал»

Дата публикации: 29-07-2026 13:35

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри не собирается менять Англию на Францию. Как сообщает AS, испанский хавбек отклонил предложение «Пари Сен-Жермен», поскольку по-прежнему рассчитывает продолжить карьеру в мадридском «Реале».

По данным издания, представители парижского клуба лично вышли на связь с футболистом, чтобы обсудить возможный трансфер. Однако переговоры фактически не состоялись: Родри сразу дал понять, что не заинтересован в переезде во Францию, ответив коротким отказом. Источник утверждает, что испанец даже не стал выслушивать финансовые условия, которые был готов предложить «ПСЖ».

Главной целью для обладателя «Золотого мяча» остаётся переход в «Реал». По информации испанской прессы, именно мадридский клуб Родри рассматривает как приоритетное продолжение карьеры, а руководство «сливочных» может в ближайшее время сделать официальный шаг для оформления сделки.

Интерес «Пари Сен-Жермен» к испанцу, как утверждают СМИ, возник не только из-за его игровых качеств. Руководство французского клуба якобы стремилось ответить «Реалу» после того, как мадридцы сумели перехватить трансфер нападающего Яна Диоманда, которым ранее активно интересовались парижане. Сообщается, что президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи лично поручил связаться с агентами Родри, надеясь изменить ситуацию в пользу своей команды.

Контракт 30-летнего полузащитника с «Манчестер Сити» действует до лета 2027 года. Несмотря на это, футболист пока не ведёт переговоров о новом соглашении, что лишь усиливает разговоры о его возможном переходе в мадридский «Реал».