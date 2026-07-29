Тренер «Кайрата» объяснил, что помогло Сатпаеву забить в дебюте за «Челси»

Дата публикации: 29-07-2026 13:37

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин поделился впечатлениями от первого матча бывшего нападающего алматинского клуба Дастана Сатпаева в составе «Челси». Казахстанский специалист признался, что весь тренерский штаб внимательно следил за встречей и был особенно рад успешному дебюту своего воспитанника.

По словам Уразбахтина, гол Сатпаева стал подтверждением того, что опыт, полученный футболистом в «Кайрате», оказался полезным уже на новом этапе карьеры. Тренер напомнил, что в академии и юношеских командах Дастан всегда играл на позиции центрального нападающего, однако в прошлом сезоне обстоятельства заставили перевести его на левый фланг атаки.

Наставник отметил, что сначала эта роль была непривычной для молодого форварда, но работа на новой позиции помогла ему стать более универсальным игроком. Аналогичным образом Сатпаева использовали и в национальной сборной, что также способствовало его развитию.

Уразбахтин подчеркнул, что победный дебютный гол получился очень характерным для футболиста. По его словам, если Сатпаев получает свободное пространство в центральной зоне, остановить его становится крайне сложно. Именно таким образом он неоднократно забивал и в составе «Кайрата».

Напомним, 28 июля Дастан Сатпаев отличился уже на шестой минуте своего первого матча за «Челси», открыв счёт в товарищеской встрече с австралийским клубом «Вестерн Сидней Уондерерс».

Летом 2026 года талантливый казахстанский форвард перешёл из «Кайрата» в лондонский клуб. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Сатпаева составляет 3,5 миллиона евро.