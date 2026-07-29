Квалификация Лиги чемпионов: все результаты матчей 28 июля и расписание на сегодня

Дата публикации: 29-07-2026 13:40

Во вторник, 28 июля, завершилась очередная игровая программа второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27. По итогам ответных встреч стали известны первые шесть команд, которые продолжат борьбу за выход в основной этап турнира.

Путёвки в третий квалификационный раунд завоевали «Сабах» (Азербайджан), «Мьельбю» (Швеция), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Целе» (Словения), «Штурм» (Австрия) и «Арарат-Армения» (Армения).

Одним из самых драматичных противостояний вечера стал матч в Загребе, где местное «Динамо» в дополнительное время вырвало победу у швейцарского «Туна» со счётом 3:2 и обеспечило себе выход в следующую стадию. Не менее напряжённой оказалась встреча между словенским «Целе» и албанской «Эгнатией» — победитель определился лишь в серии пенальти, где сильнее оказались хозяева.

Уверенно продолжили выступление в турнире австрийский «Штурм», который во второй раз обыграл шотландский «Хартс», а также азербайджанский «Сабах», одержавший победу на выезде над финским КуПС.

Армянский «Арарат-Армения» уступил ирландскому «Шэмрок Роверс» со счётом 1:2, однако благодаря домашней победе в первой игре сохранил преимущество по сумме двух встреч и также пробился в следующий раунд.

Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов участвуют 28 команд, разделённые на 14 пар. Победители продолжат борьбу в третьем раунде отбора, а проигравшие перейдут в третий квалификационный этап Лиги Европы.

Чемпион Украины «Шахтёр» благодаря высокому клубному рейтингу получил прямую путёвку в основной этап Лиги чемпионов и стартует в турнире без участия в квалификации.

Результаты ответных матчей 28 июля

КуПС — «Сабах» — 0:2

«Линкольн Ред Импс» — «Мьельбю» — 0:0

«Динамо» Загреб — «Тун» — 3:2 (доп. время)

«Целе» — «Эгнатия» — 2:2 , пен. 4:1

«Хартс» — «Штурм» — 0:2

«Шэмрок Роверс» — «Арарат-Армения» — 2:1

Ответные матчи оставшихся пар второго квалификационного раунда состоятся 29 июля. Третий квалификационный этап Лиги чемпионов пройдёт 4–5 и 11–12 августа, а раунд плей-офф запланирован на 18–19 и 25–26 августа. Финал турнира сезона-2026/27 состоится 5 июня 2027 года на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.