Дата публикации: 29-07-2026 13:43

Итальянский журналист Андреа Папаччо опубликовал расследование, посвящённое бывшему полузащитнику сборной Италии Андреа Пирло. Материал появился на фоне обсуждений возможного назначения чемпиона мира 2006 года главным тренером национальной команды.

В публикации утверждается, что Пирло сотрудничал с российской букмекерской компанией Fonbet не только в качестве рекламного лица. По данным журналиста, итальянец выполнял функции глобального посла бренда и участвовал в его продвижении за пределами России.

Отдельное внимание в расследовании уделено позиции президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко. По информации автора материала, Шевченко лично обсудил ситуацию с Пирло и объяснил, как в Украине воспринимают его сотрудничество с российской компанией и поездки в Россию.

Как утверждается в публикации, после этого разговора глава УАФ принял решение прекратить отношения со своим бывшим партнёром по сборной и клубу. По словам журналиста, Шевченко заявил, что был глубоко разочарован действиями Пирло и подчеркнул, что подобные решения воспринимаются особенно болезненно на фоне продолжающейся войны.

Расследование вызвало широкий резонанс в Италии, поскольку было опубликовано в период, когда имя Андреа Пирло активно фигурировало среди кандидатов на пост главного тренера национальной сборной. Сам Пирло на момент публикации материала публично не комментировал изложенные в расследовании утверждения.