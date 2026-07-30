Фулхэм готовит громкий трансфер: за форварда Реала предлагают почти €60 млн

Дата публикации: 30-07-2026 09:21





Лондонский «Фулхэм» намерен усилить линию атаки и сделал серьёзную ставку на нападающего мадридского «Реала» Гонсало Гарсию. По данным Marca, английский клуб готов предложить за 21-летнего форварда сумму, близкую к €60 млн, однако в Мадриде считают такую компенсацию недостаточной.

Источник утверждает, что руководство «сливочных» не собирается отпускать одного из самых перспективных воспитанников академии дешевле обозначенной суммы. В клубе высоко оценивают потенциал Гарсии и рассчитывают на его дальнейшее развитие в составе первой команды.

Интерес «Фулхэма» к испанскому нападающему объясняется не только его игровыми качествами. Главный тренер английской команды Альваро Арбелоа, ранее работавший в системе «Реала», отлично знаком с возможностями футболиста и видит в нём центральную фигуру своего долгосрочного проекта. По информации испанских журналистов, именно вокруг Гарсии лондонцы планируют строить атакующую игру в ближайшие сезоны.

Контракт форварда с «Реалом» действует до лета 2030 года, что значительно усиливает переговорные позиции мадридского клуба. Сам футболист является воспитанником академии «Королевского клуба» и постепенно закрепился в основной команде.

В сезоне-2025/2026 Гарсия принял участие в 39 матчах во всех турнирах, записав на свой счёт восемь забитых мячей и три голевые передачи. До этого он ярко проявил себя в составе «Реал Мадрид Кастилья», где в течение двух предыдущих сезонов забил 30 голов в 73 встречах.

Пока стороны далеки от достижения договорённости, однако интерес «Фулхэма» остаётся серьёзным. Если английский клуб решит увеличить предложение, трансфер может стать одним из самых обсуждаемых в нынешнее летнее окно.