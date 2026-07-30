После назначения Зидана сборная Франции изменила свой официальный логотип

Дата публикации: 30-07-2026 09:26

Федерация футбола Франции объявила о смене фирменной эмблемы национальной команды. Презентация нового логотипа состоялась практически сразу после официального назначения Зинедина Зидана главным тренером сборной, что символизирует начало нового этапа в истории французского футбола.

Обновлённая эмблема сохранила главный национальный символ — галльского петуха, который уже много лет ассоциируется со сборной Франции. При этом дизайнеры внесли несколько заметных изменений: на логотипе теперь крупнее выделено название страны, а привычная аббревиатура FFF стала менее заметной и занимает значительно меньше места в общей композиции.

Последний раз федерация модернизировала свою символику в 2018 году после триумфа на чемпионате мира. Тогда на эмблеме появилась вторая звезда, напоминающая о втором титуле чемпионов мира, завоёванном французской сборной.

Обновление визуального стиля совпало с масштабными переменами в руководстве национальной команды. Накануне Федерация футбола Франции официально подтвердила назначение Зинедина Зидана на должность главного тренера. С легендарным экс-полузащитником подписан контракт сроком на четыре года.

Зидан сменил на этом посту Дидье Дешама, который руководил французской сборной с 2012 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат мира, Лигу наций и регулярно боролась за главные международные трофеи. Теперь федерация связывает с новым наставником надежды на успешное продолжение истории одной из сильнейших национальных команд мира.