ФИФА открыла дело против Аргентины после скандала на ЧМ-2026

Дата публикации: 30-07-2026 09:30

Международная федерация футбола инициировала официальное дисциплинарное производство в отношении Ассоциации футбола Аргентины (AFA) после событий, произошедших по окончании полуфинального матча чемпионата мира 2026 года против сборной Англии. Об этом сообщил журналист BBC Sport Дэйл Джонсон.

По имеющейся информации, ФИФА намерена дать правовую оценку сразу нескольким эпизодам. Среди них — возможное использование футбольного матча для выражения политических взглядов, неподобающее поведение представителей аргентинской команды, а также предполагаемые случаи дискриминационных и расистских проявлений, которые также вошли в предмет расследования.

Причиной начала разбирательства стал баннер, который аргентинские футболисты вынесли на поле сразу после победы над Англией со счётом 2:1. На плакате была размещена надпись: «Мальвинские острова — аргентинские». Этот жест вызвал широкий общественный резонанс и привлёк внимание дисциплинарных органов мирового футбола.

Теперь ФИФА предстоит изучить все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято решение о возможных мерах в отношении Ассоциации футбола Аргентины. Пока организация не сообщала о сроках завершения расследования и не уточняла, какие санкции могут быть применены в случае подтверждения нарушений.

Чемпионат мира 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля на стадионах США, Канады и Мексики. Победителем турнира стала сборная Испании, которая в финальном матче одолела Аргентину со счётом 1:0. Основное время встречи завершилось без забитых мячей, а судьбу мирового титула решил единственный гол, забитый испанцами в дополнительное время.