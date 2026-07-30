Кайрат вырвал путёвку в следующий раунд Лиги чемпионов, одолев Омонию в драматичном матче

Дата публикации: 30-07-2026 09:33

Казахстанский «Кайрат» продолжит борьбу в квалификации Лиги чемпионов сезона-2026/2027. В ответной встрече второго отборочного раунда команда из Алматы на своём поле сумела сломить сопротивление кипрской «Омонии», а победитель противостояния определился лишь в серии послематчевых пенальти.

Основное время завершилось минимальной победой хозяев со счётом 1:0, что позволило сравнять положение по сумме двух встреч. Единственный мяч был забит на 37-й минуте: Луиш Мата выполнил точную передачу, а Эдмилсон безошибочно завершил атаку, подарив трибунам надежду на камбэк.

Серьёзное влияние на ход игры оказало удаление в составе гостей. Уже на 26-й минуте нападающий «Омонии» Андроникос Какулис получил прямую красную карточку, оставив кипрскую команду вдесятером практически на весь матч. Несмотря на численное преимущество, «Кайрат» долго не мог добиться необходимого результата.

В дополнительное время гости оказались в ещё более тяжёлом положении. На 111-й минуте защитник Сену Кулибали заработал вторую жёлтую карточку и был удалён, из-за чего «Омония» завершала встречу вдевятером. Однако даже двойное численное преимущество не помогло хозяевам забить решающий мяч до финального свистка.

Судьба путёвки в следующий этап определялась в серии пенальти, где футболисты «Кайрата» действовали увереннее соперника и добились итоговой победы. По сумме двух матчей казахстанский клуб оказался сильнее — 2:1, оформив выход в следующий квалификационный раунд главного клубного турнира Европы.